Objavljeno: 29.8.2025 13:00

Avto na pedala, ki doseže hitrost 120 km/h

Francoski Cixi je predstavil trikolesni pedalni avto Vigoz, sposoben avtocestnih hitrosti.

Francosko podjetje Cixi, ki že desetletje razvija pogonski sistem za e-kolesa brez verige ali jermena, je predstavilo produkcijski prototip trikolesnega vozila Vigoz. Gre za zanimivo mešanico med avtomobilom in kolesom, ki naj bi bilo zmožno dosegalo hitrosti do 120 km/h ter na eno polnjenje prevoziti do 160 kilometrov.

Vozilo uporablja sistem PERS (Pedaling Energy Recovery System), ki človeško moč pretvarja v elektriko in z njo poganja elektromotor v pestu kolesa. Pedaliranje tako ne premika koles neposredno, temveč generira energijo, ki se shranjuje v 22 kWh bateriji. Poleg tega sistem omogoča regenerativno zaviranje ter prilagaja upor pedalov v realnem času. Če se baterija povsem izprazni, voznik še vedno lahko poganja vozilo, vendar brez električne pomoči.

Voznik Vigoza sedi v zaprti kabini z nizkimi bočnimi ročicami za krmiljenje v optimalnem ležečem položaju. Za njim je prostor za sopotnika, hišnega ljubljenčka ali prtljago, čeprav je slednja nekoliko nenavadno nameščena na odprtem zadnjem delu. Aktivni sistem nagibanja poskrbi za varnejše in bolj naravno zavijanje, potniki pa so zaščiteni s tritočkovnimi varnostnimi pasovi ter šasijo z energijsko absorpcijo. Kabina vključuje tudi HVAC za uravnavanje temperature. Prototip avtomobila je že dosegel hitrost 100 km/h, produkcijska različica pa naj bi bila še 20 km/h hitrejša.

Cixi se zdaj pripravlja na združitev oblikovnega prototipa in delujočega modela v enoten certifikacijski primerek, nato pa naj bi sledila proizvodnja. Rezervacije bodo odprte, ko bo znan natančnejši časovni načrt, cene pa še niso razkrite.