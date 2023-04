Objavljeno: 10.4.2023 09:00

Avstralska narodna galerija bo razstavila robotsko sliko

Avstralska galerija National Gallery of Victoria v avstralskem mestu Melbourne bo robota podjetja Boston Dynamics naučilo slikanja z akrilnimi barvami, da jim bo naslikal naslednjo veliko mojstrovino.

Štirinožni robot Spot je zasnovan za delovanje v različnih okoljih in opravljanje številnih nalog. Je gibčen in zelo spreten robot, ki izvaja naloge, nevarne, težavne ali nedostopne za ljudi. Odlično se znajde na področju gradbeništva, energetike, varnosti, rudarstva, kmetijstva in reševalnih operacij. Njegova šibka točka je umetnost, saj so risbe izpod njegovih šap primerljive zgolj z izdelki (malih) otrok. Nasploh so roboti in umetna inteligenca kot otroci, veliko vedo, a razumejo malo.

Umetnica Agnieszka Pilat je prepričana, da je Spota mogoče hitro naučiti slikanja. Tri primerke robota bo spoznala z umetnostjo na najvišji ravni, nakar bodo povsem samostojno naslikali delo, ki bo razstavljeno v avstralski narodni galeriji kot vpogled v robotsko prihodnost človeštva.