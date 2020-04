Avstralska aplikacija za sledenje kontaktom

Več kot milijon Avstralcev je že preneslo aplikacijo za sledenje kontaktom, s katero lahko uporabnik ugotovi, če je bil v stiku z okuženim s koronavirusom.

Namestitev aplikacije je prostovoljna, uporablja pa tehnologijo bluetooth in zabeleži, ko se drugemu uporabniku približamo na manj kot 1,5 metra. Ta podatek je zašifriran, če sistem ugotovi, da je nekdo okužen, pa to javi vsem, ki so bili z njim v stiku vsaj 15 minut. Aplikacija pri nas sicer ni na voljo, smo pa pred kratkimi pisali o načrtih Appla in Googla, ki bosta to funkcionalnost vgradila v sam operacijski sistem (torej v iOS in Android). Avstralska aplikacija sicer temelji na podobni iz Singapurja, premier pa omenja možnost lajšanja ukrepov, če se dovolj državljanov odloči za njeno uporabo.