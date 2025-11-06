Objavljeno: 6.11.2025 07:00

Avstralija prepovedala Reddit za mlajše od 16 let, družina vplivnežev se seli v Veliko Britanijo

V Avstraliji zaostrujejo pravila, ki mlajšim od 16 let prepovedujejo uporabo družbenih omrežij. Potem ko so avgusta letos mednje vključili tudi profile na YouTubu, je sedaj na seznamu prepovedanih tudi Reddit. S tem se pridružuje naslednjim storitvam, ki so za mlade že prepovedane: Facebook, X, Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram in Threads.

Prepoved uporabe Reddita bo začela veljati 10. decembra, podjetju pa grozijo globe do 50 milijonov avstralskih dolarjev, če ne bodo izvedli razumnih ukrepov za deaktivacijo profilov mlajših uporabnikov in onemogočili ustvarjanje novih. To podrazumeva tudi uvedbo metod za preverjanje ali vsaj ugotavljanje starosti novih uporabnikov.

Prepovedane so platforme, katerih ključni cilj je interakcija med uporabniki, saj so tako definirali družbena omrežja. V prihodnosti se lahko na seznam dodajo tudi nove platforme, če bo razvoj to terjal. Zanimivo je, da so za zdaj Discord, WhatsApp, Lego Play, Roblox, Google Classroom in YouTube Kids dovoljene.

Večina odraslih v Avstraliji omejitve za otroke podpira. Nekateri sicer izpostavljajo, da jih to lahko prikrajša za povezovanje z vrstniki ali celo pahne v manj regulirane kotičke interneta, a so ti za zdaj v manjšini. Nekatere posledice pa so tudi zelo finančne. Znana avstralska vplivniška družina (Empire Family), ki jo sestavljajo materi Beck in Bec Lea, 17-letni sin Prezley in 14-letna hči Charlotte, ki redno objavljajo izseke iz življenja, se bo na primer preselila v Veliko Britanijo. Člani družine imajo milijone sledilcev.