Objavljeno: 1.8.2025 05:00

Avstralija mlajšim od 16 let prepovedala tudi profile na YouTubu

Svet se je v zadnjih tednih začel odločneje premikati proti regulaciji spleta in preverjanju starosti uporabnikov, saj so podviga lotile EU, Velika Britanija in ZDA. A daleč pred vsemi je Avstralija, kjer je uporaba družbenih omrežij za otroke prepovedana, to pa se tudi preverja. Seznam družbenih omrežij so še razširili.

Razveljavili so izvzem Alphabetovih storitev, med katerimi je najprepoznavnejša seveda YouTube. Odločitev je posledica prizadevanj regulatorja, ki je ugotovil, da je kar 37 odstotkov otrok poročalo o škodljivih vsebinah, ki so jih srečali YouTubu. To je najslabši odstotek med vsemi platformami, saj so druge v Avstraliji strožje regulirane (oziroma niso izvzete).

Zato se je vlada odločila, da bodo za YouTube veljali enaki vatli kot za Facebook ali Instagram. Prepoved bo začela veljati decembra, Alphabet pa ji seveda močno nasprotuje. Trdijo, da niso družbeno omrežje, temveč platforma za gostovanje videoposnetkov, torej bolj knjižnica. Seveda pa so se lani pritoževali Meta, Snapchat in TikTok, ko so njih doletele hujše sankcije kakor YouTube.

Po novem mlajši od 16 let ne bodo smeli imeti svojih profilov na YouTubu. Seveda jim bodo posnetke lahko pokazali starši in učitelji, prav tako je YouTube javen.