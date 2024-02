Objavljeno: 28.2.2024 07:00

Avast oglobljen, ker je prodajal osebne podatke uporabnikov

Ameriška Zvezna komisija za trgovino (FTC) je podjetje Avast oglobila s 16,5 milijona dolarjev, ker je podjetje prodajalo osebne podatke strank. Avast mora tudi končati sporno prakso, ki je trajala vsaj od leta 2014. Od uporabnikov bo moral pridobiti izrecno soglasje, če bo želel nadaljevati zbiranje njihovih podatkov. Vse doslej zbrane podatke morajo izbrisati.

Da Avast prodaja osebne podatke, so leta 2020 razkrili novinarji PCMaga in Vicea. Priljubljeni protivirusni program je imel številne podatke o uporabnikih, ki jih je podjetje po prevzemu Jumpshota in njegove tehnologije začelo prodajati zainteresiranim partnerjem. Med njimi so bili tudi velikani, kakršna sta Google in Microsoft.

Avast ni bil le protivirusni program, temveč so celotni komplet oglaševali kot orodje za zaščito na spletu, vključno z zasebnostjo. Ironično je prav Avast prodajal zbrane osebne podatke, ki jih niso ustrezno anonimizirali in agregirali. Po razkritju so sicer zaprli podružnico Jumpshota in prakse spremenili, a to jih ni odvezalo odgovornosti za pretekle nepravilnosti.

Čeprav so trdili, da so odstranili podatke, ki omogočajo identifikacijo posameznikov, tega niso storili. Podatki so še vedno vsebovali unikatne identifikatorje o brskalniku in podobno. Avast uporabnikov sploh ni obvestil, da zbira kakršnekoli podatke in prodaja.