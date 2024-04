Objavljeno: 1.4.2024 10:00

AT&T šele po štirih leti razkril krajo podatkov 73 milijonov strank

Čeprav zgodbe o vdorih in odtujenih osebnih podatkih niso redke, podjetij to ne izuči in še vedno hranijo bistveno več podatkov, kot jih potrebujejo. Zadnji v vrsti je ameriški telekomunikacijski gigant AT&T, ki so mu ukradli osebne podatke 73 milijonov strank. Ti se sedaj prodajajo na temnem delu interneta.

Med ukradenimi podatki so tudi polna imena, rojstni podatki, naslovi, elektronski naslovi, telefonske številke in številke zdravstvenega zavarovanja. To v ZDA zadostuje za krajo identitete in na primer najemanje kreditov v tujem imenu. AT&T je prodajo podatkov na darknetu opazil pred dvema tednoma. Gre za podatke 7,6 aktivnih strank in okoli 65,4 milijona nekdanjih strank. Poleg osebnih podatkov so ukradli še uporabniške številke oziroma imena pri AT&T in gesla.

AT&T, ki je javnost o vdoru obvestil šele sedaj, je v izjavi za javnost priznal, da se je vdor zgodil že leta 2019! Gesla so že ponastavili, drugih osebnih podatkov pa seveda stranke ne morejo spremeniti. Zato jim svetujejo le, naj bodo pozorni in takoj prijavijo kakršnokoli čudno dogajanje pri svoji kreditni aktivnosti.