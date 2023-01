Asusovi novi igričarski prenosniki

Asus je na sejmu CES v Las Vegasu predstavil novo generacijo svojih igričarskih prenosnikov.

V splošnem so novosti povezane z vgradnjo novih, zmogljivejših procesorjev (tako Intelovih kot AMDjevih), pojavljajo pa se tudi grafične kartice nove generacije, torej Nvidiine RTX 4000 serije. V oči skoči novi ROG Zephyrus Duo 16, prenosnik z dodatnim zaslonom, postavljenim med tipkovnico in glavnim zaslonom. Njegovega predhodnika smo preizkusili pred nekaj meseci, novinec pa prinaša predvsem več strojne zmogljivosti. Tako so na voljo AMDjevi procesorji Ryzen 9 Zen 4 ter Nvidiina GeForce RTX 4090, poudarjajo pa tudi vgradnjo stikala MUX, s katerim se preklopi med diskretno grafično kartico ter grafiko, vgrajeno v sam procesor.

pyD2CB8Mc7w

Naslednji prenovljeni model je Zephyrus M16. Gre za serijo igričarskih prenosnikov, ki so hkrati razmeroma tanki in lahki. Seveda je to mišljeno v kontekstu igričarskih računanlikov, torej gre za prenosnike, ki iščejo predvsem bolj ugodno razmerje med zmogljivostjo in velikostjo. Tu poudarjajo prenovljeno hladilno rešitev s tremi ventilatorji, ti omogočajo uporabo do 25 vatov zmogljivejše strojne opreme. V drugo skrajnost gre prenosnik ROG Strix SCAR 18, saj uporablja kar 18 palčni zaslon razmerja 16:10. Nadomestek torej za klasični namizni računalnik, spet pa prinaša izboljšano hladilno rešitev za še več strojne zmogljivosti, zanimivo, da poudarjajo uporabo termalne paste Thermal Grizzly Conductonaut Extreme, tako pri procesorju kot na grafični kartici.

Omenimo še novi ProArt Studiobook 16 3D OLED. Pred nekaj meseci smo preizkusili prenosnik ProArt Studiobook, zmogljivi prenosnik z zaslonom OLED, namenjen različnim ustvarjalcem. Novinec prinaša novo 3D tehnologijo zaslona, ki deluje brez očal. Gre za t.i. »avtostereoskopski« zaslon, kjer so OLED zaslonu dodane posebne plasti leč, ki omogočajo, da vsako oko vidi drugo sliko. Temu je dodana plast tekočih kristalov, ki omogoča vklop in izklop tehnologije. Sistem uporablja dvojno spletno kamero, s katero sledi našim očem, zaradi česar deluje ne glede na pozicijo naše glave.

1MoCynAbZF0