Asus zaradi vizualne napake popravlja matične plošče

Asus je sporočil, da bo kupcem zamenjal del matične plošče ROG Maximus Z790 Hero EVA-02 Edition, ki so jih izdali letos. Gre za plošče višjega cenovnega razreda, za katere so morali kupci odšteti 700 dolarjev. Sedaj so na njih odkrili napako, ki je dovolj resna, da bo potrebno popravilo. Grafični potisk na plošči vsebuje tiskarsko napako.

Na delovanje plošče to seveda nikakor ne vpliva, a za tako drago ploščo je to velika ovira. Njeno ime Evangelion je namreč povzeto po priljubljeni animirani seriji, na plošči pa pišče Evangenlion. Asus poudarja, da kdor je računalnik že stavil in ni pretirano navezan na ime, lahko brez skrbi vse skupaj pusti. Kogar pa zatipkana beseda resnično moti, se lahko obrne na proizvajalca, da bo dobil popravljen del. Asus seveda ne bo menjal celotne plošče, temveč jim bo poslal nov »okrasni del«, ki bo prekril napako. Namestiti ga bodo morali kupci sami.

V preteklosti smo sicer že videli napake, ko so zaradi poimenovanj menjali cele serije. Zadnji tak primer so bile Nvidiine kartice RTX 4070 Ti, ki so se tik pred izidom imenovale RTX 4080 12 GB. Nvidia je morala takrat pokriti precej stroškov z oblikovanjem in embalažo, ki so partnerjem že nastali zaradi spremembe v zadnjem hipu.

Asus