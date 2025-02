Asus predstavil Zenfone 12 Ultra

Asus je predstavil svoj novi pametni telefon Zenfone 12 Ultra, ki prinaša elegantno oblikovanje, zmogljiv procesor in napredne funkcije umetne inteligence.

Pametni telefon Zenfone 12 Ultra ima 6,78-palčni FHD+ zaslon s frekvenco osveževanja 120 Hz, ki se lahko pri igranju iger poveča na 144 Hz. Poganjata ga najnovejši procesor Snapdragon 8 Elite in grafična enota Adreno 830. Na zadnji strani telefona se nahaja pravokotni sklop kamer, ki vključuje 50 MP glavno kamero Sony Lytia 500 z dvakratno povečavo brez izgub, 13 MP ultraširokokotno lečo ter 32 MP telefoto tipalo z optično stabilizacijo slike (OIS). Sprednja kamera ima 32 MP in 90-stopinjsko vidno polje. Energijo hrani baterija kapacitete 5.500 mAh, ki podpira 65W hitro polnjenje in 15W brezžično polnjenje. Asus je v telefon vključil tudi številne funkcije umetne inteligence, kot so AI Tracking za zaznavanje predmetov v videoposnetkih, AI Portrait Video 2.0 za natančno sledenje pri snemanju v 4K ločljivosti ter AI Magic Fill, ki olajša odstranjevanje predmetov s fotografij.

Zenfone 12 Ultra bo na voljo v treh barvah: Sage Green (zelena), Ebony Black (črna) in Sakura White (bela). V Evropi se bo njegova cena začela pri 1100 evrih.