Asus predstavil novo serijo igričarskih telefonov

ASUS Republic of Gamers (ROG) je danes na virtualnem dogodku najavil novo serijo pametnih telefonov za igranje ROG Phone 7, ki vključuje modele ROG Phone 7 in ROG Phone 7 Ultimate.

Telefoni so opremljeni s procesorjem Snapdragon 8 Gen 2 in naprednim sistemom hlajenja GameCool 7 za izboljšano zmogljivost in manjšo porabo energije. Ključ do tovrstne učinkovitosti je sveža zasnova hitro ciklične parne komore, ki poveča učinkovitost odvajanja toplote za do 168 odstotkov, kar omogoča napravam, da poganjajo igre s polno hitrostjo ob ohranjanju nizkih temperatur. Telefoni so opremljeni z največ 16 GB LPDDR5X pomnilnika RAM s hitrostjo 8,533 Mbps in 512 GB UFS 4.0 ROM-a, ki je dvakrat hitrejši od UFS 3.0.

Serija telefonov ROG Phone 7 se ponaša s Samsungovim 165-herčnim AMOLED zaslonom, ki ima hitro vzorčenje dotika (720 Hz) ter povečano svetlost (do 1500 lumnov). Model ROG Phone 7 Ultimate vsebuje edinstveno funkcijo ROG Vision, matrični barvni zaslon na zadnji strani telefona, ki prikazuje animacije, ki jih prožijo različni sistemskimi dogodki. Za nadgrajeno zvočno izkušnjo skrbi par zmogljivih prednjih zvočnikov, ki se jim v ultimativni različici pridruži nizkotonec vgrajen v dodatno hlajenje prvaka AeroActive 7. Vsi telefoni imajo prilagodljive haptične gumbe AirTrigger, ki z različnimi gestami in funkcijami igralcem omogočajo večji nadzor nad igrami, ter strojno pospešeno sledenje žarkom v realnem času, ki v podprtih igrah na vodi ali kovinskih površinah pričarajo resničnemu svetu podobne odseve.

ROG Phone 7 bo v Sloveniji na voljo maja, najprej v črni, kasneje tudi v beli barvi. Model ROG Phone 7 16G / 512G nas bo olajšal za 1249 evrov.