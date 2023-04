ASUS predstavil najtanjši OLED prenosnik

ASUS je predstavil prenosnik Zenbook S 13 OLED, najtanjši 13,3-palčni prenosnik na svetu z OLED zaslonom.

Prenosnik, ki ga v najmočnejši konfiguraciji poganjajo procesor Intel Core i7 13. generacije, 32 GB pomnilnika RAM in 1 TB diska SSD, je težek le kilogram in debel zgolj centimeter, a vseeno zagotavlja dostojno strojno moč, avtonomijo baterije in število priključkov. Ohišje je izdelano iz dodatno ojačanega aluminija, ki prenosniku poveča odpornost na udarce in obrabo. Kljub temu je okolju prijazen, saj je vključno z embalažo izdelan iz recikliranih materialov. Zaslon ASUS Lumina OLED nudi živahno sliko z natančnim prikazom barv, kapaciteta baterije 63 Wh pa soliden čas med polnjenji. Po besedah proizvajalca naj bi prenosniku omogočala do 14 ur gledanja videoposnetkov.

ASUS Zenbook S13 OLED bo s cenovno postavko 1739 EUR na slovenskem trgu na voljo že v naslednjih dneh.