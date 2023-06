ASUS predstavil manjši telefon

ASUS je predstavil kompaktni telefon Zenfone 10, ki dokazuje, da telefoni, s katerimi upravljamo zgolj z eno roko, niso nujno tudi šibkejši.

ASUS Zenfone 10 je na videz zelo podoben predhodniku, Zenfone 9. Opremljen je z najnovejšim procesorjem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, pomnilnikom do 16 GB in shrambo do 512 GB. Kapaciteta baterije ostaja enaka in se ustavi pri 4.300 mAh, vendar zdaj poleg žičnega polnjenja z močjo 30W podpira še brezžično polnjenje z močjo 15W. Telefon je nekoliko debelejši, in sicer 9,4 mm v primerjavi s prejšnjimi 9,1 mm.

Telefon ima 5,9-palčni AMOLED zaslon z ločljivostjo 2.400 x 1.080 pik in osveževalno hitrostjo, povečano na 144 Hz, kar je koristno za igre. Se pa osveževanje ne dinamično spreminja, kot je običajno pri današnjih vrhunskih telefonih. Ravno tako telefon ni vodoodporen.

Glavna kamera ima 50 MP, ultra-široka kamera pa 13 MP. Stabilizacija kamere je 6-osna in združuje tako optično kot programsko stabilizacijo slike. Sprednja kamera je bila nadgrajena na 32 MP senzor RGBW.

Zanimivo je, da Asus še vedno vztraja pri analognem izhodu za slušalke. Tako kot vztraja pri relativno majhnih telefonih, ki jih je večina proizvajalcev opustila.

ASUS Zenfone 10 bo v Sloveniji za 819 evrov mogoče kupiti konec julija.