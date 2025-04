Objavljeno: 30.4.2025 06:00

ASUS novi grafični kartici vgradil žiroskop

Z naraščajočo zmogljivostjo sodobnih grafičnih kartic narašča tudi njihova fizična velikost in teža, zaradi česar lahko pride do težav.

Grafična kartica ASUS ROG Astral RTX 5090 v zračno hlajeni različici tehta več kot 3 kilograme. Takšna masa predstavlja resno mehansko obremenitev za PCIe režo, ki ni bila zasnovana za večkilogramske komponente. ASUS je ta izziv naslovil na inovativen način, v kartico je vključil Boschevo merilno enoto BMI323, ki vsebuje tako pospeškomer kot tudi žiroskop. Enota zaznava nagib in premike kartice, s čimer omogoča natančno spremljanje povešanja, ki se lahko pojavi zaradi teže ali nepravilne montaže. Uporabnik lahko v priloženi programski opremi nastavi kritični kot povešanja, pri katerem bo sistem sprožil opozorilo. Funkcija omogoča pravočasno ukrepanje, fizično prilagoditev položaja kartice ali izklop sistema, da se prepreči morebitna škoda.

Čeprav so na voljo tudi mehanske rešitve, kot so oporni nosilci za kartice (ang. anti-sag brackets), pri tako težkih modelih to pogosto ni dovolj. Z uporabo žiroskopa ASUS uvaja aktivno zaščito, ki bi lahko postala standard pri prihodnjih visokozmogljivih grafičnih karticah.