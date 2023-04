Asus napovedal najboljši prenosni PC za igranje

Blagovna znamka podjetja Asus ROG (Republic of Gamers) namerava slediti igralni konzoli Valve Steam Deck in igričarjem ponuditi pravo PC izkušnjo na poti.

Asus ROG Ally bo ročna igralna konzola z operacijskim sistemom Windows 11, ki jo bo poganjal procesor serije AMD Ryzen Z1 z največ osmimi jedri in šestnajstimi niti. Arhitektura, združena z grafičnim sistemom RDNA 3, bo uporabljala do 16 GB pomnilnika LPDDR5 RAM in imela do 512 GB diskovnega prostora PCIe Gen4, ki ga bo moč nadgraditi s pomnilniškimi karticami MicroSD. Vse našteto naj bi bilo dovolj za igranje tako neodvisnih naslovov kot tudi največjih uspešnic, ki bodo zasijale na 7-palčnem FullHD 1080p zaslonu s hitrostjo osveževanja 120 Hz in AMD-jevo tehnologijo FreeSync.

Konzola Asus ROG Ally bo tehtala le 608 g in bo ponujala nadzor v stilu igralne konzole Xbox. Uporabniki bodo za navigacijo po namizju uporabljali zaslon, občutljiv za dotik, drugače pa bo izkušnja enaka računalniku, podprt bo igričarski servis Steam, naročnina PC Game Pass in druge, iz PC sveta znane storitve. Cena naprave še ni znana in bo poleg drugih podrobnosti razkrita ob uradni splavitvi 11. maja.