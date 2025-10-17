Objavljeno: 17.10.2025 05:00

ASML se ne boji kitajskih omejitev izvoza

Nizozemski proizvajalec opreme za izdelavo čipov ASML, ki v svojih produktih uporablja redke zemlje, za zdaj ni zaskrbljen zaradi napovedi omejitev izvoza, ki jih je najavila Kitajska. Finančni direktor Roger Dassen je v pogovoru za Bloomberg pojasnil, da imajo zadosti zalog, da v prvih mesecih ne bo nobenih sprememb v poslovanju.

Dobavni roki za ASML-jeve izdelke so tako dolgi, da za zagotavljanje kontinuirne proizvodnje na zalogi hranijo za več mesecev ključnih surovin, kamor sodijo tudi redke zemlje. Kitajska bo sicer od decembra omejevala tudi sekundarni izvoz izdelkov, v katerih redke zemlje predstavljajo več kot 0,1 odstotka vrednosti. Za prodajo bo treba pridobiti dovoljenje.

ASML jih uporablja nemalo, saj so nujne v litografskih sistemih za globoki in ekstremni UV (DUV in EUV), pa tudi pri meritvah in nadzoru. Dassen je pojasnil, da so zaloge redkih zemelj visoke, prav tako pa imajo sedaj še dober mesec časa, da jih še povečajo.

Povpraševanje po ASML-jevih strojih se bo na Kitajskem pričakovano zmanjšalo. Prihodnje leto Micron, Samsung, SK hynix in TSMC ne bodo več na prednostnem seznamu za izvoz tehnologij (VEU). To so ameriške omejitve. Direktor ASML Christophe Fouquet je pojasnil, da poslovni načrti za 2026 že predvidevajo zmanjšanje prodaje na Kitajsko.