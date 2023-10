Objavljeno: 30.10.2023 05:00

ASML ostaja vladar, a Canon prevzema vlogo izzivalca

Modernega trga polprevodnikov v vseh oblikah, torej od pomnilnika do čipov, ne bi bilo brez nizozemskega podjetja ASML. Največji proizvajalec litografskih sistemov za proizvodnjo čipov in edini proizvajalec s tehnologijo EUV (ekstremni UV) obvladuje več kot 90 odstotkov trga. Prave konkurence nima, a v ozadju se želi Canon razviti vsaj v izzivalca.

Japonski Canon sicer poznamo po tiskalnikih, fotoaparatih, skenerjih in medicinski opremi, a so še se več kot to. Nedavno so razvili sistem za proizvodnjo čipov v litografiji od 2 do 5 nm, kjer pa ne uporabljajo laserjev, temveč nanovtiskovanje v matrico. Že sedaj je Canon proizvajalec litografskih sistemov DUV (globoki UV), ki pa so primerni za starejše in manj kompleksne čipe, kjer zadostuje večja litografija. Z njimi Canon sicer ustvarja okrog sedem odstotkov prihodkov, ki so lani celo upadali. Letos je nekoliko bolje, ker je razmah umetne inteligence povzročil večje povpraševanje po čipih.

Zato Canon razvija tehnologijo nanovtiskovanja (NIL, nanoimprint litography) kot konkurenco EUV. Kritiki so sicer prepričani, da tehnologija, kjer je potreben fizični stik, ne more biti uspešna pri nizkih litografijah, ker so defekti preveč pogosti. A Canon meni, da trg zanjo obstaja in razvoj nadaljuje. V naslednjih letih pričakujejo 3-odstotno rast, kar je sicer manj od ASML-jevih napovedi o 10-odstotni rasti. A ne pozabimo, da je bila nekoč v podobnem položaju, dasiravno v povsem drugem segmentu, tudi Nokia. Ali pa Intel. Konkurenca tudi ob 90-odstotnem tržnem deležu nikoli ne spi.