Objavljeno: 23.5.2024 05:00

ASML obvladuje svet čipov in ga lahko na dušek ustavi

Moderni silicijev čudež omogočajo tajvanska podjetja, ki proizvajajo 90 odstotkov najmodernejših čipov na svetu. A vsa se morajo zahvaliti nizozemskemu podjetju ASML, ki proizvaja stroje za proizvodnjo čipov v 3-nm tehnologiji in podobno. Alternative zanje ni. To pa lahko tudi izkoristijo pri geopolitičnem polaganju rok.

ASML in njihov največji odjemalec TSMC lahko v primeru kitajskega napada na Tajvan preprosto onesposobita vse ASML-jeve stroje za EUV (ekstremni UV). To je tehnologija, ki omogoča proizvodnjo najmanjših čipov. Posamezni stroji so veliki kot tovornjak in stanejo tudi 200 milijonov evrov, zahtevajo pa redno vzdrževanje in menjanje iztrošenih delov.

Vse to bo obstalo, če se ASML tako odloči. Spomnimo, da je ASML lani že začela omejevati izvoz najnovejših naprav na Kitajsko, ker so to zahtevale ZDA. Če se tako odločijo, pa lahko vse stroje na Kitajskem in še kod ugasnejo na daljavo. V tem primeru bi proizvodnja čipov na Kitajskem obstala.

Enako se bo zgodilo tudi v TSMC. Če bi Kitajska napadla in zavzela Tajvan, ne bo mogla uporabljati njihovih tovarn. TSMC bo imel nedelujoče ASML-jeve stroje.

Bloomberg