Objavljeno: 9.5.2024 10:00

ARNES organizira prvi slovenski HackathON

Prihodnji teden bo v Portorožu potekal prvi ARNES-ov HackathON. V okviru konference Dnevni slovenske informatike bo od 13. maja od 12. ure do 14. maja do 12. ure potekal drugi krog tekmovanja. Letošnja tema je uporaba načel odprte znanosti s poudarkom na odprtih podatkih in ugotavljanje njihovega potenciala prek obdelave s superračunalnikom. Tekmovalci lahko rešujejo katerega izmed predlaganih izzivov ali pa najdejo svojega. Še en izziv ponuja Lek.

Prvi krog tekmovanj je potekal 4. aprila na Fakulteti za računalništvo in informatiko v Ljubljani. Drugi krog bo bolj praktične narave, na njem pa se bo pomerilo deset ekip, ki skupno štejejo 40 tekmovalcev. Za tekmovanje bodo uporabljali superračunalnik EuroHPC Vega, ki ga imamo v Mariboru. Zmagovalce bodo razglasili isti dan zvečer.

HackathON