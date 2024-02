Objavljeno: 14.2.2024 07:00

ARM v tednu dni postal vreden dvakrat več

Pozornim opazovalcem borznega trga, zlasti tehnoloških velikanov, ni ušla eksplozivna rast cene delnic britanskega ARM-ja. V tednu dni se je njihova vrednost podvojila, podjetje pa je danes vredno že 150 milijard dolarjev. Investitorji od podjetja pričakujejo veliko zlasti na področju umetne inteligence.

Potem ko je cena delnica vse od začetka kotacije lanskega septembra nihala med 45 in 65 dolarji, je ta teden dosegla vrh pri 148 dolarjih, nato pa sicer izgubila nekaj odstotkov. A vendarle, vredna je dvakrat več kot na začetku meseca.

Spomnimo, da je ARM od leta 2016 v večinski lasti Softbanka, ki je delnico tudi umaknila z borze, kamor se je vrnila šele septembra lani. ARM je poleg Nvidie eno izmed podjetij, ki lahko od razmaha umetne inteligence pričakuje največ, saj dizajnira čipe za njeno uporabo. Tako kot je Nvidia glavni proizvajalec visokozmogljivih čipov, je ARM glavni pri načrtovanju čipov za mobilne, prenosne in druge manj požrešne naprave. Prav tako ARM-jeve dizajne vključujejo tudi drugi proizvajalci, denimo Nvidia.

ARM ima poseben poslovni model, saj ne proizvaja čipov, temveč sestavi referenčni dizajn in ga nato licencira. Njegove stranke so praktično vsi veliki, od Nvidia in TSMC-ja do Appla in proizvajalcev avtomobilov. Lani je Softbank celo skušal prodati ARM Nvidii, a je posel padel v vodo, ker so varuhi konkurence po celem svetu ugotovili, da bi to povzročilo zelo nevarno vertikalno koncentracijo in oviro za ostale odjemalce ARM-ja. Softbank, ki sicer še vedno obvladuje 90 odstotkov ARM, je zato podjetje poslal na borzo.