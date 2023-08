Objavljeno: 23.8.2023 07:00

ARM uradno prijavil kotacijo na borzi

Britanski ARM, ki je v lasti japonskega konglomerata Softbank, je na Nasdaq tudi uradno vložil zahtevek za kotacijo. Da se ARM podaja na borzo, so objavili pred petimi meseci. Ves čas je bil cilj to izvesti jeseni, sedaj pa do kotacije manjka le še korak – javna prva prodaja delnic (IPO).

Minuli teden je Softbank od Vision Funda odkupil preostalih 25 odstotkov podjetja, ki mu ga je bil prodal leta 2017 za osem milijard dolarjev. To pot je cena znašala 16 milijard dolarjev, kar pomeni okroglih 64 milijard za celo podjetje.

Javna prodaja delnic ARM-ja bo največji IPO tega leta. Špekulacije o ceni ne jenjajo, Softbank pa pričakuje vrednotenje 60-70 milijard dolarjev. Nekateri analitiki so bolj skeptični in ocenjujejo, da je podjetje vredno okoli 40 milijard dolarjev. Za toliko je Softbank skušal lani prodati ARM Nvidii, kar bi bila kupčija desetletja. Nvidia je namreč ponujala lastne delnice, ki so letos na krilih umetne inteligence poletele. A prevzem so regulatorji blokirali.

ARM bo sedaj prodan na borzi. Jasno je, da bo šlo za manjši del podjetja, saj bo približno 90 odstotkov še vedno obdržal Softbank. V ARM bodo predvidoma vlagali tudi Amazon, Nvidia in Intel. Trenutno ARM-jeve izdelke uporablja 70 odstotkov prebivalcev, saj jih najdemo v praktično vseh pametnih telefonih in številnih drugih pametnih napravah. Gre namreč za dizajn, saj ARM ni proizvajalec čipov, temveč licencira arhitekturo.

Sedaj se bodo začele uradne predstavitve delnic (roadshow), čemur bo sledil IPO in kotacija.

SEC