Objavljeno: 15.9.2023 05:00

ARM se bo prodajal po 51 dolarjev na delnico

Bliža se trenutek, ko bo ARM vstopil na borzo. Še zadnja informacija pred javno ponudbo delnic (IPO) je bila njihova cena, ki so jo sedaj določili pri pričakovanih 51 dolarjih. To je na zgornji meji predvidenega razpona od 47 do 51 dolarjev.

Po javni ponudbi delnic bo 90 odstotkov podjetja še vedno v lasti sedanjega lastnika Softbank. Preostanek bodo predstavljale nove delnice, za katere so zanimanje najavila že številna podjetja, med drugim Apple, Google, Nvidia in Samsung.

Podjetje ARM bo torej vredno okrog 54 milijard dolarjev. Na voljo bo 95,5 milijona novih delnic, ki bodo vredne približno pet milijard dolarjev. Ob tem dodajmo, da je podjetje v minulem fiskalnem letu ustvarilo 2,7 milijarde dolarjev prihodkov in 524 milijonov dolarjev dobička, kar je petino manj kot leto pred tem.