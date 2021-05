Objavljeno: 25.5.2021 16:06

ARM predstavil Cortex-X2, A710, A510 in nova grafična jedra Mali

ARM je pred kratkim predstavil novo različico arhitekture ARMv9 (predhodnik, trenutno še aktualni ARMv8, je bil predstavljen pred desetimi leti), sedaj pa so napovedali tudi prva jedra te različice.

Najzmogljivejše novo jedro se imenuje Cortex-X2, prinaša 16% več hitrosti kot predhodnik, Cortex-X1, ki je temeljil še na ukazih ARMv8. Zmogljivost pri eni niti je 40% kot Intelov procesor v »povprečnem« prenosniku (konkretno v primerjavi z Intelovim i5-1135G7 z 15W). V zmogljivejših sistemih bo lahko v uporabi do osem jeder Cortex-X2, to naj bi bilo namenjeno uporabi v prenosnih in namiznih računalnikih, ne pa telefonih.

Jedro A710 prevzema vlogo »velikega« jedra, A510 pa »majhnega« v konfiguraciji BIG.little (torej kombinaciji večjih, zmogljivejših jeder z manjšimi, varčnejšimi jedri). V praksi se to lahko kombinira z jedri Cortex-X2, torej bodo lahko proizvajalci naprav ponudili kombinacijo vseh treh tipov jeder. A710 je okoli 10% zmogljivejši od trenutno aktualnega A78, a je ob tem kar 30% varčnejši pri porabi energije. Po ocenah AMDja naj bi bile sicer razlike v praksi večje – pri igrah naj bi bil procesor s kombinacijo jeder A710 in novimi grafičnimi jedri Mali-G710 za 33% boljši pri procesorskih opravilih in 20% boljši pri izrisu grafike ob 15% bolj varčnem delovanju. Večje so sicer izboljšave pri »majhnem« jedru, saj naj bi bil A510 za 35% hitrejši od starega A55 ob 20% boljšemu izkoristku energije.

Pri vseh novostih velja poudariti, da bomo naprave z novimi jedri po vsej verjetnosti srečali šele prihodnje leto.