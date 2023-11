Objavljeno: 3.11.2023 07:00

ARM kupil delež v podjetju Raspberry Pi

ARM je včeraj sporočil, da so kupili del podjetja Raspberry Pi Ltd, ki proizvaja priljubljeni istoimenski kartični računalnik. Gre za manjšinski delež, ki ne bo omogočal nadzora ali vpliva na poslovanje podjetja. ARM poudarja, da delež predstavlja strateško investicijo.

Z Raspberry Pi ima ARM že dolgoletno partnerstvo, zato vložek ni veliko presenečenje. Začelo se je davnega leta 2008, ko je izšel prvi Raspberry Pi, in petnajst let pozneje je še vedno enako močno. V tem času je Raspberry Pi postal uveljavljena blagovna znamka za računalnike, na katerih so se generacije učila programiranja v najrazličnejših projektih.

Platforme, kot je Raspberry Pi, ki v glavnem temeljijo na varčnih procesorjih ARM, bodo ključne za vzpostavitev interneta stvari. Hkrati omogočajo globalne inovacije in razvoj. Eben Upton, izvršni direktor Raspberry Pi, je dejal, da ARM-jeva investicija predstavlja pomemben mejnik v razvoju podjetja in nadgrajuje večletno partnerstvo.