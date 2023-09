ARM borzno pot začel eksplozivno

V četrtek je ARM po dolgih napovedih le začel kotirati na borzi. Javna ponudba delnic (IPO) je potekala po 51 dolarjev, prvi dan trgovanja pa je delnica dosegla 69 dolarjev. Petek je nato nekoliko izgubila in končala pri 60 dolarjih.

ARM-jev 90-odstotni lastnik ostaja Softbank, saj je bila v IPO na voljo le desetina delnic. To so večinoma vpisali institucionalni vlagatelji, med njimi Apple, Alphabet, AMD, Nvidia, Intel in Samsung. Trg torej vrednoti ARM na približno 60 milijard dolarjev, kar je zelo veliko. Delnica kotira pri 110-kratniku dobička, kar je podobno kot Nvidia, ki ima pred seboj skoraj gotovo rast. ARM ima svetlo prihodnost, a vendarle gre za zrelo tehnologijo, ki tako astronomske rasti verjetno ne bo imela. Objektivno gledano je ARM drag.

A za zdaj so vlagatelji navdušeni. To je razumljivo, ker gre za največji IPO, ki ga je Nasdaq doživel v zadnjih dveh letih. Leto 2021 je bilo v znamenju velikih IPO-jev, sledilo pa je zatišje. Sedaj mora ARM pokazati, da visoka vrednotenja niso neupravičena.