ARM bo proizvajal čipe

Podjetje ARM poznamo kot načrtovalca odličnih čipov, ki so spričo nizke porabe energije standard v mnogo prenosnih napravah, kjer je varčnost prioriteta. ARM se pripravlja na javno ponudbo delnic letos, zato poizkuša marsikaj, da bi svojo vrednost povečal. Sedaj se bo lotil tudi proizvodnje lastnih čipov.

ARM-jev lastnik Softbank želi čim boljšo ceno za podjetje, po kateri bi investitorji na newyorški borzi vlagali vanj. Eden izmed korakov je tudi proizvodnja čipov, čeprav je ARM doslej večinoma prodajal dizajn. Z lastnimi čipi pa bi lahko bolje predstavili zmogljivosti in porabo čipov, s tem pa pridobili dodatne stranke. Čisto prvič to ne bo, saj je ARM v preteklosti že proizvajal čipe s Samsungom in TSMC, a v zelo omejenih količinah.

Tokrat pa gre za bolj kompleksen čip, ki ga razvijajo že šest mesecev. Ta ne bo namenjen le preizkusu za razvijalce programske opreme, temveč tudi proizvajalcem strojne opreme. Na njem dela kar velika ekipa, ki jo vodi Kevork Kechichian. Pred tem je bil zaposlen v NXP Semiconductors in Qualcommu, kjer je bdel nad razvojem Snapdragona, od februarja pa je zaposlen v ARM.

Neuradno se iz ARM še vedno sliši, da bo šlo le za prototip in da ne nameravajo tekmovati z MediaTekom ali Qualcommom. Kakršnokoli drugačno obnašanje bi močno zamajalo položaj na trgu, kjer je ARM za zdaj strogo nevtralen – svoje dizajne prodaja čisto vsem, z nikomer pa ne tekmuje. To ustreza tudi ARM-ju, saj je dizajn čipov nekaj povsem drugega kot proizvodnja, ki je kapitalsko bistveno zahtevnejša.

A ideja ni nič nenavadnega. Google je naredil Pixel, da bi pokazal, kakšen je po njegovem mnenju najboljši androidni telefon. Microsoft je naredil prenosnik Surface, da bi pokazal, kaj se da iztisniti iz Windows. Bo ARM isto storil s svojim čipom?