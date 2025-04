Arm bo do konca leta vodilni procesor v podatkovnih centrih

​V svetu podatkovnih centrov se odvija tiha, a morda odločilna revolucija. Britansko podjetje Arm Holdings, znano po svojih energetsko učinkovitih procesorskih arhitekturah, napoveduje, da bo do konca leta 2025 osvojilo kar polovico trga procesorjev za podatkovne centre. To je izjemen skok s približno 15 odstotkov v letu 2024. ​

Glavni razlog za to rast je eksplozija umetne inteligence, ki zahteva vedno več računske moči. Armovi procesorji, znani po nizki porabi energije, postajajo zato vse bolj priljubljeni med ponudniki oblačnih storitev, kot so Amazon, Google in Microsoft. Ti velikani so začeli razvijati lastne procesorje na osnovi Armove arhitekture, kar dodatno spodbuja njen prodor na trg podatkovnih centrov. ​

Amazon je s svojimi procesorji Graviton, ki temeljijo na Armovi arhitekturi, že dosegel pomemben delež v svojih podatkovnih centrih. Google je predstavil procesor Axion, Microsoft pa Cobalt 100, oba zasnovana na Armovi platformi Neoverse V2. Tudi Nvidia je vključila Armove procesorje Grace v svoje napredne sisteme za umetno inteligenco, kar dodatno potrjuje trend prehoda na Armovo arhitekturo.

Armova strategija temelji na energetski učinkovitosti in prilagodljivosti. Njihovi procesorji omogočajo nižjo porabo energije, kar je ključnega pomena v času, ko podatkovni centri postajajo vse večji porabniki električne energije. Poleg tega Arm ne izdeluje lastnih čipov, temveč licencira svojo tehnologijo drugim podjetjem, kar omogoča široko uporabo in prilagoditev različnim potrebam. ​

Če se bodo napovedi uresničile, bo leto 2025 prelomno za Arm in celoten trg podatkovnih centrov. Prehod na Armovo arhitekturo bi lahko pomenil konec dolgoletne prevlade arhitekture x86, ki sta jo razvila Intel in AMD. To bi lahko imelo daljnosežne posledice za industrijo, saj bi se morali ponudniki programske opreme prilagoditi novi arhitekturi, kar bi lahko spodbudilo nadaljnje inovacije in razvoj.​