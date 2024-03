Applu tretja najvišja kazen Evropske unije

Evropska komisija je Applu zaradi omejevanja alternativnih glasbenih pretočnih storitev izrekla globo v višini 1,8 milijarde evrov.

Po preiskavi, ki se je na pobudo konkurenčne glasbene pretočne storitve Spotify začela leta 2020, je Evropska komisija naložila prvo globo EU za Apple in tretjo največjo doslej. Evropska komisija je sporočila, da Apple prepoveduje razvijalcem glasbenih pretočnih aplikacij, da bi uporabnike telefonov iPhone in tablic iPad podučili o ugodnejših naročniških opcijah zunaj aplikacije in s tem tržnice App Store. Tovrstna praksa, znana kot »anti-steering«, je po zakonodaji o protimonopolni politiki v EU nezakonita. V preiskavi so ugotovili, da je Apple onemogočil alternativnim pretočnim storitvam, da bi uporabnike obvestili o cenah naročnin na spletu ali opozorili na razliko v ceni med nakupi v aplikaciji in zunanjimi nakupi.

Apple se je prepovedane prakse posluževal skoraj 10 let in je povzročil, da so uporabniki operacijskega sistema iOS plačali za naročnine na glasbene pretočne storitve več, kot je bilo potrebno. Cena je bila običajno višja zaradi provizij, ki jih Apple jemlje za prodajo v sklopu tržnice App Store in jih razvijalci nato vključijo v svoje cene. Komisija je ugotovila, da so dejanja ameriškega giganta povzročila tudi drugo škodo, ki se je odražala predvsem v slabši uporabniški izkušnji.

Apple, čigar vrednost delnic je po objavi odločitve padla, načrtuje pritožbo.