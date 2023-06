Applovi telefoni in ure klicali na pomoč zaradi preživahnega plesa na glasbenem festivalu Bonnaroo

Lokalne oblasti v okrožju Coffee ameriške države Tennessee so med glasbenim festivalom Bonnaroo zabeležile velik porast klicev na številko za klic v sili 911, potem ko so številni iPhoni zaznali ples kot avtomobilske nesreče.

Za zmedo je bila kriva Applova zmožnost Crash Detection, ki je bila uvedena v iPhone 14, iPhone 14 Pro in novejše ure Apple Watch lansko leto. Funkcija je zasnovana tako, da obvesti policijo, če zazna nenadne in močne gibe. Njen namen je pomagati ljudem v nujnih primerih, kot so nesreče s kolesom ali avtomobilom. Vendar se je v primeru festivala Bonnaroo izkazalo, da so bili telefoni malce preveč zagnani pri klicanju na pomoč, saj so očitno sprožili funkcijo, medtem ko je lastnik telefona malce predivje plesal. Če uporabnik ne reagira na poziv za klic v sili na zaslonu v 20 sekundah, ki ga je v zmedi na koncertu res težko opaziti, naprava sama pokliče policijo, reševalno službo in celo deli podatke o trenutni lokaciji. Z drugimi besedami, zgodila se je klasična nepredvidena posledica. Funkcija, ki bi naj reševala življenja, je z zasipanjem pristojnih služb z napačnimi klici povzročila le zmedo.

Kot odziv na poplavo klicev so lokalne oblasti uporabnikom v območju poslale obvestila, v katerih so jih spodbudile, naj na svojih telefonih in pametnih urah onemogočijo to funkcijo. Težav je bilo nato občutno manj.