Applovi računalniki dobili slovensko lektoriranje

Po uspešni prenovi različice za operacijski sistem Windows je priljubljeno orodje za lektoriranje Besana zdaj dostopno tudi uporabnikom Applovih računalnikov.

Uporabniki iMacov, MacBookov, Mac Minijev in drugih naprav z macOS lahko odslej uživamo enako kakovostno uporabniško izkušnjo kot kolegi na operacijskem sistemu Windows. Jabolčna Besana se po zagonu na macOS predstavi z enakim začetnim zaslonom kot na računalnikih z Windows, zato ni potrebe po prilagajanju ali učenju novega vmesnika. Razvijalci so poskrbeli, da Besana tudi na Applovi platformi deluje hitro, preprosto in učinkovito. Uporabniku omogoča lokalno uporabo, kar pomeni, da vsi podatki ostanejo na napravi, brez pošiljanja v oblak ali tretjim osebam. To zagotavlja večjo varnost in zasebnost, kar je danes vse pomembnejše, zlasti pri obdelavi občutljivih ali zaupnih besedil. Besana za macOS podpira uporabo znotraj aplikacije Microsoft Word, v spletnih brskalnikih in kot samostojna aplikacija. Namestitev je preprosta, potrebne datoteke in navodila najdemo na spletni strani proizvajalca.