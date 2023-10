Applovi prenosniki v prihodnosti z odstranljivo tipko v vlogi miške?

Podjetju iz Cupertina so odobrili patent z odstranljivo tipko, ki učinkovito posnema računalniško miško.

Apple, znano tehnološko podjetje, ki je vedno v iskanju izboljšav, je nedavno pridobilo patent za tipkovnico prenosnika MacBook, ki vključuje odstranljivo tipko, zasnovano za vlogo natančne miške. Čeprav so podrobnosti patenta še vedno skrite pred javnostjo, je jasno, da Apple išče načine, kako bi lahko združil funkcionalnost tipkovnice in miške v eni sami napravi. To ne bi le zmanjšalo potrebe po dodatni opremi, ampak bi uporabnikom omogočilo tudi bolj tekoče in intuitivno delo s prenosniki MacBook.

Predstavljajte si, da med pisanjem poročila ali oblikovanjem predstavitve preprosto odstranite eno od tipk in jo uporabite kot miško za natančno izbiro ali urejanje. Takšna rešitev bi bila še posebej koristna za tiste, ki pogosto delajo na poti ali v omejenih prostorih, kjer ni dovolj prostora za tradicionalno miško, a hkrati izvajajo operacije, za katere natančnost in priročnost sledilne ploščice preprosto ni dovolj. Pridobitev patenta je seveda samo prvi korak, ki še ne zagotavlja, da bo tehnologija dejansko vključena v prihodnje modele Applovih prenosnikov.