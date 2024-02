Applovega avta ne bo!

Apple je uradno končal desetletje trajajoč projekt Titan, ki se je osredotočal na razvoj električnega avtomobila.

Govorice o Applovem avtomobilu, interno znanem pod skrivnostnim imenom Project Titan so se prvič pojavile leta 2015. Takrat je Apple najel več ključnih vodij za delo na projektu, vključno z nekdanjim direktorjem Tesline programske opreme Autopilot ter nekdanjim izvršnim direktorjem problematičnega zagonskega podjetja Canoo. Projekt je v zadnjih letih naletel na številne ovire, vključno z odhodom vodje projekta Applovega avtomobila Douga Fielda leta 2021. Poročilo iz leta 2022, ki ga je objavil The Information, je lepo opisalo, kako se je Apple soočal z visoko fluktuacijo med zaposlenimi, nenehno spreminjajočimi se načrti in notranjim skepticizmom. Druga poročila so nakazovala, da avtomobil, za katerega so v Cupertinu upali, da ostane pod pragom 100.000 ameriških dolarjev, ne bo imel naprednih zmogljivosti samodejne vožnje.

Bloomberg je zdaj objavil preverjeno novico o dokončni opustitvi projekta Titan. Veliko ljudi iz ekipe dvatisočih se bo preusmerilo na projekte generativne umetne inteligence, sledila pa bodo tudi odpuščanja, čeprav ni jasno, koliko delavcev bo prizadetih. Novico o prekinitvi projekta sta zaposlenim sporočila operativni direktor Jeff Williams in podpredsednik Kevin Lynch, ki je projekt vodil.