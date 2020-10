Applove ure niso tako zelo pametne, kot trdijo

Applove pametne ure Watch imajo seveda tudi tipalo za merjenje srčnega utripa, s posebnimi algoritmi pa naj bi iz tega podatka znale tudi ugotoviti ali ima njihov lastnik težave s srcem. Kot kaže zadnja znanstvena študija, se pri tem tudi zmotijo. Skoraj vedno.

V študiji, ki je bila objavljena v Journal of the American Medical Informatics Association so preverili 264 pacientov, ki so v zadnjih štirih mesecih obiskali katero izmed klinik Mayo in so tja prišli zato, ker jih je o težavah z utripom obvestil Apple Watch. 41 pacientov je s strani ure dobilo celo eksplicitno obvestilo (lahko tudi več, vendar tega niso eksplicitno navedli).

Ugotovili so, da je bila velika večina težav lažnih (false alerts), zdravniki so le 30 pacientom diagnosticirali težave s srcem.

Študija zaključuje, da tovrstna lažna opozorila vodijo do prekomerne izrabe zdravstvenih resursov države, zato naj bi o tem razmislila tako ameriška agencija FDA kot tudi sam Apple.

Mimogrede – vsak, ki je imel kdaj na roki kakršnokoli »pametno« ali »športno« uro, ki zna meriti srčni utrip, ve, da so rezultati vedno vsaj malce dvomljivi. Ura je na roki pač vedno le rahlo pripeta, tresljaji in premiki pa povzročajo napačne rezultate. Apple očitno meni, da pri Apple Watch ni tako.

