Applove strašljivo hitre novosti

Apple je razkril, kaj je mislil z najavo “strašljivo hitro”, ko je poslal vabila na poseben dogodek. Tudi tokrat so se domneve javnosti izkazale za povsem točne, saj je podjetje predstavilo novo generacijo prenosnikov MacBook Pro in prenovljene računalnike iMac.

Skupni imenovalec je nova generacija procesorjev M3, ki vnovič dviga letvico zmogljivosti Applovih računalnikov, za zdaj predvsem prenosnikov. Novi MacBooki so tja do 2,5-krat zmogljivejši od prve generacije izdelkov s procesorji M1 in 1,8-krat hitrejši od današnje M2.

Predstavljeni so pravzaprav trije procesorji, M3, M3 Pro in M3 Max, ki se razlikujejo po številu procesnih in grafičnih jeder, pa tudi največji naslovljivi količini pomnilnika. Vsi so narejeni v trenutno najbolj napredni tehnološki arhitekturi s 3-nanometrskim povezavami.

Najzmogljivejši bo tako MacBook s procesorjem M3 Max, ki premore 92 milijard tranzistorjev, 40-jedrni GPU in 16-jedrni CPU, za nameček pa se ga da naročiti s pomnilnikom do 128 GB. Poleg večje zmogljivosti novi procesorji prinašajo tudi manjšo porabo energije, saj MacBook Pro lahko z enim polnjenjem deluje tudi do 22 ur, seveda odvisno od različice in opreme.

Osnovni model Macbooka bo še naprej imel 8 GB RAM in 256 GB velik pomnilnik SSD. S to generacijo ukinjajo 13-palčno različico, saj bo MacBook Pro na voljo le v 14- in 16-palčnih izvedbah. Osnovna različica stane 1.599 dolarjev, kar je kljub večjemu zaslonu in hitrejšemu procesorju precej ceneje kot pri dosedanjem vstopnem modelu s procesorjem M2, ki je stal najmanj 1.999 dolarjev.

Cene se hitro dvignejo, ko posežemo pri modelih, ki imajo procesorje M3 Pro in M3 Max. Apple je predstavil tudi posebno različico MacBooka Pro v tako imenovani “vesoljsko črni” barvi s posebnim premazom, ki menda močno zmanjša vidnost prstnih odtisov. Na vrhu ponudbe je različica s 16-palčnim zaslonom, procesorjem M3 Max, 128 GB RAM in 8 TB SSD diskom. Cena? 7.200 dolarjev.

Po nekoliko daljšem času, saj so dosedanji modeli vsebovali “le” procesorje M1, so pri Applu posodobili tudi 24-palčni iMac, ki je prav tako dobil procesorje M3, le da bo na voljo le z najšibkejšo različico procesorja. Skupaj z novim čipom ima osveženi 4,5K Retina zaslon, podporo za Wi-Fi 6E in spletno kamero 1080p. Novi iMac ponuja tudi do 24 GB enotnega pomnilnika in je na voljo v sedmih barvah. Naprodaj bo že od začetka novembra za izhodiščno ceno 1.299 dolarjev.

Novi procesorji tako vsaj na začetku ostajajo dobavljivi le v premijskih izdelkih. Ne dvomimo pa, da bodo v naslednjem letu naši poti tudi v druge modele prenosnikov, namiznih računalnikov in verjetno tudi tablic.