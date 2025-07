Objavljeno: 24.7.2025 07:00

Applove spremembe App Stora gredo v pravo smer

Apple je očitno uspel zadovoljiti Evropsko komisijo, ki bo sprejela njegove spremembe v spletni tržnici App Store. S tem se bo Apple izognil kopičenju glob, ki bi sledile za vsak dan neskladnosti z evropsko zakonodajo. Te bi lahko znašale do 50 milijonov evrov na dan. Po neuradnih podatkih bo Komisija do konca poletja Applu izdala pozitivno mnenje.

Po novem naj bi si Apple odtrgal 20 odstotkov provizije za nakupe v App Storu, bo pa to možno znižati vse do 13 odstotkov za mala podjetja. Provizije za plačila izven App Stora bodo znašale od 5 do 15 odstotkov, predvsem pa bo Apple dovolil oglaševanje te možnosti. Razvijalci aplikacij bodo smeli vanje vključiti povezave do zunanjih načinov plačil.

Spremembe so posledica globe v višini 500 milijonov evrov, ki jo je Apple prejel aprila zaradi preveč restriktivne politike v App Storu, ki je po mnenju Komisije v neskladju z evropskim aktom o digitalnih trgih (DMA). Tedaj so dobil 60 dni časa, da kršitve odpravijo, Komisija pa sedaj presoja Applove zaveze. Pričakovati je, da bo Komisija spremembe ocenila kot zadostne.