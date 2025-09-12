Objavljeno: 12.9.2025 09:00

Applove slušalke v Evropi ne bodo prevajale

Apple je slušalkam AirPods za uporabnike v EU blokiral funkcijo prevajanja v živo.

Nova funkcija prevajanja v realnem času prek slušalk AirPods, ki jo je Apple predstavil skupaj z novimi telefoni iPhone, v Evropi zaradi predpisov EU ne bo na voljo. Apple je ob najavi novih naprav razkril, da bodo slušalke AirPods v navezi z umetno inteligenco omogočale neposredno prevajanje govorjenega jezika. A v podporni dokumentaciji podjetje navaja, da ta funkcija ni na voljo uporabnikom z evropskimi računi in fizično lokacijo znotraj EU. Razlog naj bi bil povezan z Digitalnim aktom o trgih (DMA), ki od Appla zahteva združljivost določenih funkcij z napravami drugih proizvajalcev.

Apple je že pred tem izrazil pomisleke glede uvajanja določenih umetno inteligentnih storitev na evropski trg prav zaradi regulativnih zahtev. Funkcija prevajanja trenutno podpira angleščino, francoščino, nemščino, portugalščino in španščino, do konca leta pa naj bi se pridružile še italijanščina, japonščina, korejščina in kitajščina. Evropska komisija za zdaj še ni podala uradnega odziva.