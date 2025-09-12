Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice
novice
Objavljeno: 12.9.2025 09:00

Applove slušalke v Evropi ne bodo prevajale

Apple je slušalkam AirPods za uporabnike v EU blokiral funkcijo prevajanja v živo.

Nova funkcija prevajanja v realnem času prek slušalk AirPods, ki jo je Apple predstavil skupaj z novimi telefoni iPhone, v Evropi zaradi predpisov EU ne bo na voljo. Apple je ob najavi novih naprav razkril, da bodo slušalke AirPods v navezi z umetno inteligenco omogočale neposredno prevajanje govorjenega jezika. A v podporni dokumentaciji podjetje navaja, da ta funkcija ni na voljo uporabnikom z evropskimi računi in fizično lokacijo znotraj EU. Razlog naj bi bil povezan z Digitalnim aktom o trgih (DMA), ki od Appla zahteva združljivost določenih funkcij z napravami drugih proizvajalcev.

Apple je že pred tem izrazil pomisleke glede uvajanja določenih umetno inteligentnih storitev na evropski trg prav zaradi regulativnih zahtev. Funkcija prevajanja trenutno podpira angleščino, francoščino, nemščino, portugalščino in španščino, do konca leta pa naj bi se pridružile še italijanščina, japonščina, korejščina in kitajščina. Evropska komisija za zdaj še ni podala uradnega odziva.

Več novic

Naroči se na redna tedenska ali mesečna obvestila o novih prispevkih na naši spletni strani!

Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki

Najbolj brano

Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice

Arhiv

Najnovejša številka revije

September 2025 Prelistaj! Spletni nakup Arhiv številk
September 2025

Uvodnik
Nemci ne znajo več

Mnenja
Kratka, a električna romanca Pro et contra - samodejna vožnja, lidar ali kamere?

Nove tehnologije
Tri leta pozneje Verjeli ali ne

Fokus
Ni podpore, ni panike

Dosje
Britanci hočejo naše osebne izkaznice, Evropa pa telefone Imec – evropski tehnični silak Je umetna inteligenca (UI) res bolj priljubljena od sovrstnikov? Pretečeni certifikati za zagon računalnika

Monitor Pro
Kje pa vas UI žuli? Preobrazba učenja v 21. stoletju Umetna inteligenca postaja hrbtenica poslovanja

Na zvezi
Le kaj bi lahko šlo narobe?

Zgodovina
Najbolj uničujoči računalniški virusi vseh časov Zgodba ljudi, ki so za vedno spremenili glasbo

Odprta scena
Intervju - Anže Vodovnik, Google

Telefoni
Končno prava Samsungova preklopnika

Preizkusi
Slovenska riba babilonka Televizijska revolucija, mar res?

Nasveti
Kovinski splet

Mobilno
Androidni kompas Naš izbor na Androidu Naš izbor na iPhonu Ribarjenje s telefonom iPhone

Kupite dostop do aktualne številke:

5,99 EUR mesečni zakup

 
  • Polja označena z * je potrebno obvezno izpolniti
  • Pošlji

Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.


Več o piškotkih in nastavitve piškotkov