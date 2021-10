Applove prihajajoče novosti

Apple je na dogodku Unleashed predstavil nekaj novosti, najbolj zanimivi so novi prenosniki s procesorji M1 Pro in M1 Max.

Oba procesorja sta nadgrajeni različici obstoječega procesorja M1, o katerem smo v Monitorju že večkrat pisali. Oba ponujata 10 procesorskih jeder, M1 Pro prinaša 16 grafičnih jeder in podpira do 32 GB pomnilnika, M1 Max pa ima 32 grafičnih jeder in podpira do 64 GB. Oba naj bi prinesla tudi zelo varčno delovanje ob izredni hitrosti.

Prve naprave z novimi procesorji bodo prenosniki MacBook Pro. Prihajata dve različici, z 14 ali 16 palčnim zaslonom, v obeh primerih bomo lahko izbirali med prej omenjenima procesorjema. Prenosnika nimata več razmeroma malo uporabljenega Touch Bara, dela nad tipkovnico, občutljivega na dotik. Sta pa po novem dobila nazaj izhod HDMI in bralnik kartic SD – očitno je Apple po več letih le dojel, da je nekoliko večji nabor vmesnikov koristen. Novost bo tudi zaslon z višjo frekvenco osveževanja, do 120 Hz.

Pri nas so že na voljo prednaročila za omenjena prenosnika, seveda v različnih sestavah, torej z enim izmed procesorjev ter z različno velikim pogonom. Cene se pri manjšem, 14 palčnem modelu začnejo pri 2.369 evrih, pri večjem, 16 palčnem modelu pa 2.889 evrih.

Druge novosti so nekoliko manj zanimive, vsaj po našem mnenju. Prve so nove slušalke AirPods, torej majhne brezžične slušalke ki so sedaj že v tretji generaciji. Ponujajo novo oblikovanje, prostorski zvok (kjer se zvok spreminja, ko obračamo glavo levo in desno) in upravljanje na dotik, podobno kot dosedanje AirPods Pro. Nova je tudi odpornost proti vremenskim vplivom in potenju, izboljšali pa so tudi vzdržljivost baterije. Pokazali so tudi nove barve domačega pametnega asistenta HomePod Mini ter cenejšo glasbeno storitev Apple Music Voice Plan. Ta velja pet dolarjev na mesec, gre pa za to, da imamo dostop le preko Siri in le do vnaprej pripravljenih glasbenih seznamov.

