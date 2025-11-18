Applove pametne ure z meritvami kisika v krvi kršile patent

V dolgotrajnem sporu med Applom in podjetjem Masimo, ki je razvilo merjenje saturacije krvi s kisikom s pametnimi nosljivimi napravami, je Apple potegnil krajšo. Sodišče v Kaliforniji je razsodilo, da mora plačati 634 milijonov dolarjev odškodnine zaradi kršitve štirih patentov. Apple se z odločitvijo ne strinja.

Spor traja že dolgo, sega v leto 2021. Masimo je konec leta 2023 dosegel celo začasno prepoved prodaje ur Watch Series 9 in Watch Ultra 2, nato pa je Apple to funkcionalnost odstranil in jo ponovno uvedel šele poleti 2024. Januarja 2024 je svojo uro predstavil tudi Masimo.

Na sodišču je bilo ključno vprašanje, ali so Applove pametne ure medicinski pripomočki za kontinuirno merjenje, saj patenti veljajo za medicinske pripomočke. Apple je trdil, da niso, Masimo pa je vztrajal, da pametne ure nenehno merijo vsaj srčni utrip, zato so medicinski pripomočki. Porota se je strinjala z Masimom in Apple spoznala za krivega kršitve patentov.

Sodba se nanaša na dogodke pred letom 2023, medtem ko o novejših Applovih urah spor še poteka. V tožbi, ki jo je vložil Apple, mu je sodišče prisodilo 250 dolarjev odškodnine. Ne milijonov, 250 dolarjev.