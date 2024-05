Applove novosti pri iPadih

Včeraj je Apple organiziral svoj dogodek, ki bi mu še pred leti rekli novinarska konferenca, na kateri je predstavil vse novosti pri svojih iPadih in še nekaj drugih dobrot. Najavili so nove modele iPad Pro, iPad Air in pokazali, kakšni bodo čipi M4.

Nova iPada Pro bosta imela tanjši okvir in čip M4. Manjši model bo meril 11 palcev, večji pa 13 palcev, s čimer se končno posodablja linija, ki je zadnjo večjo prenovo doživela leta 2022. Manjši meri 5,3 milimetra v debelino, večji pa celo le 5,1 milimetra. Novi zasloni OLED Ultra Retina XDR zmorejo do 1600 nit osvetlitve, kar je primerljivo z boljšim televizorjem. V notranjosti bo čip M4, ki je zgrajen v drugi generaciji 3-nm procesa. Čip je 50 odstotkov zmogljivejši od M2 – ali pa porabi pol manj energije, odvisno kaj želimo. Apple se hvali, da je z 38 bilijoni operacij na sekundo najzmogljivejši čip za umetno inteligenco, ki ga lahko dobimo v prenosnih napravah. Cenejši model stane 1000 dolarjev, dražji pa 1300 dolarjev v osnovni konfiguraciji.

Medtem novi tablici iPad Air uporabljata čipe M2. Prvikrat bomo dobili 13-palčnega iPad Air, medtem ko bo 11-palčnega prenovili. Večji model bo stal 800 dolarjev, manjši pa 600 dolarjev. Barve kombinacije so: modra, vijolična, siva in bež. V osnovni konfiguraciji bo sedaj prostora dvakrat več, in sicer 128 GB. Poleg velikosti se razlikujeta tudi v vgrajenih zvočnikih.

Apple je predstavil še nekaj malenkosti, denimo nove tipkovnice Magic Keyboards in pisalo Pencil Pro. Tipkovnice imajo sedaj polno vrstico s funkcijskimi tipkami, saj je večja in lažja. Pencil Pro pa lahko odslej poiščemo s Find My Device, če ga izgubimo. Deluje tudi z iPad Airom.

In česa ne bo več? Apple je prenehal prodajati iPad 9. generacije, ki je stal 330 dolarjev. Najcenejši model bo sedaj 350 dolarjev, in sicer 10. generacija.