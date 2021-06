Applove novosti na WWDC

Apple je na vsakoletnem dogodku za razvijalce, imenovanem WWDC, predstavil nove različice operacijskih sistemov, iOS 15, iPadOS 15, MacOS Monterey, WatchOS 8, tvOS 8 ter kopico novosti v različnih uporabniških programih. Kakih posebnih presežkov ni, so pa med novosti zagotovo take, ki bodo razveselile posamezne skupine uporabnikov.

iOS 15 prinaša prenovljeni videokonferenčni sistem FaceTime. Videokonferenčni, ker z novo različico to postaja platforma, na moč podobna Zoomu, Teamsom in ostalim konferenčnim orodjem. FaceTime Links denimo ustvarja povezave na sestanke, ki jih lahko nato delimo z drugimi. Še večja novost pa so novi odjemalci za Android in celo okolje Windows, kar pomeni, da s tem Facetime dobiva precej večji domet uporabnikov.

V novi verziji iOS uvajajo tudi možnost skupinskega gledanja TV programov in filmov, kjer se lahko v manjšem oknu prijatelji povezani s FaceTimeom pogovarjajo in uživajo v skupni predstavi.Ko smo pri video konferencah velja omeniti napredek pri tehnologiji dušenja hrupa v ozadju, ki tipično moti sestanke. Na video področju pa je Apple omogočil zameglitev ozadja in skupinski pogled (grid view).

Apple je posodobil tudi aplikacijo za sporočila (Messages), ki omogoča delitev in spremljanje deljenih vsebin iz drugih aplikacij. iOS 15 prinaša režim dela Focus mode, kjer se vsebina zaslona prilagodi trenutnemu početju: službi, zasebnemu prostemu času, počitku, telovadbi. Apple je naredil tudi velik korak naprej pri zemljevidih Apple Maps, ki zdaj okolico prikazujejo v zelo lično izdelani tridimenzionalni podobi. Žal za zdaj samo v peščici držav.

Funkcija Live Text v iOS prinaša optično razpoznavo besedil iz video posnetkov (lahko tudi posnetka v živo) ali fotografij, celo iz spletnih in zaslonskih slik.Funkcijo razpoznave so vgradili v vse poglavitne programe, trenutno pa podpirajo sedem najbolj razširjenih svetovnih jezikov.

Apple si močno prizadeva, da bi povečal doseg svoje elektronske denarnice Apple Wallet. Poleg podpore za številna plačilna sredstva, zdaj omogoča hrambo raznih članskih kartic in kartic zvestobe, zna pa tudi odklepati elektronske ključavnice. Rešitev bo kmalu v uporabi za goste hotelov Hyatt in lastnike vozil BMW. Zadostuje le avtentikacija po telefonu ali s pomočjo Apple Watch. V ZDA v elektronsko denarnico prihaja celo vozniško dovoljenje. Seveda ameriško, pa še to le v posameznih zveznih državah, ki so se udeležile tega prvega vala tovrstne digitalizacije.

iPadOS 15 prinaša novosti, ki smo jih doslej poznali že v sistemu iOS, kot sta možnost postavljanja pomožnih orodij Widgets kamorkoli na zaslon, programe pa lahko združimo v knjižnice App Library. Oboje omogoča, da si uporabnik poljubno organizira zaslone za različna opravila, kot so projekti, službene zadeve, domače zadeve.

Opazno so izboljšali podporo za večopravilnost in predvsem uporabo več programov (tudi dokumentov istega programa) drugega ob drugem. Predelali in obogatili so beležko, novost pa je hitra beležka (Qucik Note), ki jo lahko potegnemo v vsakem trenutki iz roba zaslona in omogoča, da naredimo zapiske brez preklopa prvotnega programa.

Toda vse novosti po našem mnenju zasenči funkcija Universal Control, predstavljena v povezavi z MacOS Monterey, ki povezuje tablične (iPadOS) in osebne računalnike (MacOS). Novost omogoča, da uporabnik dobesedno povleče vsebino zaslona z enega računalnika na sosednjega, ki ima lahko čisto drugačen operacijski sistem. Pri tem ne gre za delitev zaslona, temveč dejanski prenos na drugi računalnik.

Prikazan je bil prenos datotek, kot tudi spletnih strani. Zadeva deluje tudi med več osebnimi računalniki z MacOS. Še več, z miško ali sledilno tablico lahko kazalec premaknemo na sosednji zaslon in med računalniki vršimo kopiranje in lepljenje podatkov. Podrobnosti še čakamo, a zadeva zgleda imenitno in uporabno.

Ostale novosti v novem MacOS so manjšega značaja, še najbolj pa razburja podatek, da bo nova verzija operacijskega sistema delovala le na novejših računalnikih. Pri prenosnikih so to letnice 2015 (MacBook Pro), 2016 (MacBook), 2015 (iMac), 2017 (iMac Pro), 2013 (Mac Pro) in 2014 (Mac mini). Kdor želi ostati v koraku s časom (MacOS) bo torej moral poskrbeti za primerno opremo.

Majhne, a pomembne novosti prinaša Apple na področju podpore za slušalke AirPod Pro. Poskrbeli so za ojačanje in hkrati filtriranje šumov iz okolice, kar lahko pomagati uporabnikom z motnjami sluha. Za širšo množico uporabnikov pa je pomembno, da je založene slušalke zdaj možno izslediti prek aplikacije Find My.