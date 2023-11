Applova ura bo pomagala tudi najhujšim smrčačem

Bloomberg trdi, da bo naslednja Applova ura Watch X s spremljanjem dihalnih vzorcev uporabnika znala zaznati spalno apnejo.

Mnogi poznamo občutek, ko se prebudimo zaradi zvoka lastnega smrčanja. S tem ni načeloma nič narobe, razen nevšečnosti za osebo, ki spi z nami, lahko pa pomeni, da smo kronični smrčač ali celo, da imamo spalno apnejo. Slednja je resno zdravstveno stanje, ki lahko nezdravljeno zaradi slabe prekrvavljenosti možganov povzroči vrsto zapletov, tveganje za možgansko kap, motnje srčnega ritma, arterijsko hipertenzijo, sladkorno bolezen, metabolični sindrom in tudi spremembe možganov, ki lahko vodijo v demenco. Težava je, da spalne apneje sami ne moremo odkriti. Tu bo priskočil na pomoč Apple.

Apple ima v načrtu uvedbo več novih funkcij za spremljanje zdravja v svojih izdelkih in med vidnejšimi pridobitvami, ki se jih lahko nadejamo, je detektor spalne apneje na naslednji uri Apple Watch. Funkcija, ki naj bi bila predstavljena leta 2024, bo zaznala dihanje osebe med spanjem in pomagala določiti, ali kaže znake spalne apneje. Če jih, bo aplikacija na uri nato predlagala obisk zdravnika. Na podoben način ima Applova ura že izvedene nekatere sposobnosti sledenja zdravju in lahko spremlja stvari, kot sta srčni utrip in nivo kisika v krvi. Ker so praktični primeri pokazali, da so funkcije ljudem učinkovito pomagale pri diagnozi in zdravljenju njihovih zdravstvenih stanj, bodo v Cupertinu delo nadaljevali. Tako bo ura Apple Watch X po napovedih bogatejša za spremljanje krvnega tlaka in dihanja med spanjem.