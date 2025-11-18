Applova strgana nogavica razprodana

Applov zaščitni ovitek iPhone Pocket so razprodali v nekaj urah.

Preprost ovitek za nošenje telefona, ki stane 250 evrov in ga je Apple ustvaril v sodelovanju z japonsko modno znamko Issey Miyake, je ob predstavitvi sprožil mešane odzive. Nekateri so hvalili njegovo ekskluzivnost, oblikovanje in praktičnost, drugi pa so ga primerjali s pregrešno drago strgano nogavico. Apple je v petek, 14. 11., na prodajne police izbranih trgovin v Franciji, Italiji, Angliji, Singapurju, Južni Koreji, ZDA, na Japonskem in Kitajskem poslal pletene trakove v dveh dolžinah ter barvni paleti, ki se ujema z vsemi modeli iPhonov. V nekaj urah so prodali vse!

Izdelek iz najlona, poliestra in poliuretana sledi načelu oblikovalca, ki pravi, da je treba stvari pustiti odprte, da si jih lahko uporabniki razlagajo po svoje, je postal neizpodbitni prodajni hit!