Objavljeno: 28.2.2024 08:00

Applova očala za navidezno resničnost imajo veliko hibo

Lastniki očal Apple Vision Pro poročajo o nenadnih razpokah na napravah, ki se pojavijo kljub skrbni uporabi in zaščiti.

Uporabniki spletnega foruma r/VisionPro in drugi so opazili razpoke, ki se pogosto pojavijo naravnost po sredini sprednje strani zaslona, kljub pravilnemu ravnanju z napravo. Razpoke so nastale kljub rednemu čiščenju, uporabi zaščitnih stekel in ohišij ter celo pri napravah, ki niso bile veliko rabljene. Nekateri uporabniki sumijo, da bi lahko težavo povzročila programska napaka, ki preprečuje, da bi se naprava pravilno preklopila v način spanja, kar povzroči pregrevanje in pokanje na šibkih točkah zaslona. Nekaterim je Apple zaslon menjal brezplačno, drugi so morali zanj plačati. Uporabniki nadaljujejo z deljenjem svojih izkušenj v upanju, da bodo opozorili na morebitno težavo in drugim pomagali pri zahtevah za popravilo. Nekateri so izrazili pripravljenost zahtevati vračilo denarja, če se težava z razpokami ponovi tudi po popravilu. Apple uradnega odgovora na dogajanje ni podal.