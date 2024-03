Applova naprava za posodabljanje neodprtih telefonov

Francoska tehnološka publikacija iGeneration je prva pokazala, kako je videti Applova naprava za posodabljanje neodprtih telefonov iPhone.

Pri Applu so razvili napravo, ki omogoča trgovcem v njihovih trgovinah posodobitev telefonov iPhone, ki so še vedno zapečateni v škatli. Napravo Presto so prvi pokazali na strani francoske tehnološke publikacije iGeneration, ki je objavila fotografijo dveh takih pripomočkov v uporabi. Presto je videti kot pečica za peko pice iz prihodnosti. Opremljena je z MagSafe, NFC in drugimi brezžičnimi tehnologijami, ki poskrbijo za vklop, posodobitev ter izklop telefona, zaprtega v originalni embalaži. Naprava ima šest rež z oznakami za pravilno vstavljanje telefonov različnih velikosti. Presto je povezan s posebnimi strežniki, ki lahko dostopajo do posodobitev programske opreme 24 ur pred splošno izdajo. Kupci telefonov iPhone bomo tako v prihodnosti iz (uradnih) Applovih trgovin odšli z napravo, ki je ne bo treba posodobiti že ob prvem vklopu.