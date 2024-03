Applova nadgradnja kvari gonilnike

Posodobitev Applovega operacijskega sistema macOS Sonoma 14.4 povzroča težave s tiskalniki.

Uporabniki forumov Reddit in Apple Community so opazili, da po posodobitvi operacijskega sistema macOS Sonoma 14.4 njihovi tiskalniki na računalnikih Mac ne delujejo več. Videti je, da je posodobitev odstranila osnovno programsko opremo CUPS, ki omogoča komunikacijo med tiskalnikom in Macom. Prave rešitve za zdaj ni, so pa nekateri uporabniki poročali, da jim je dodelitev polnega dostopa do diska za com.microsoft.dlp.daemon v nastavitvah zasebnosti in varnosti Privacy & Security odpravila težavo. Največ težav imajo uporabniki tiskalnikov podjetja HP. Posameznikom, ki veliko tiskajo z Maca, svetujemo, da z nadgradnjo počakajo, če je še niso namestili.