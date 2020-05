Applova konferenca WWDC bo konec junija

Objavljeno: 6.5.2020 13:19

Ob razširitvi koronavirusa so podjetja odpovedala konference, ena največjih, Applov WWDC, pa se bo odvijala preko spleta.

Apple je ta korak napovedal že marca, sedaj pa so objavili tudi datum konference – 22. junij. Konferenca bo letos brezplačna (lani je vstopnica veljala 1.600 dolarjev), predvajana bo v živo preko aplikacije Apple Developer in preko Applove spletne strani za razvijalce. Konferenca je namenjena razvijalcem, a na njej objavljajo tudi zanimive novosti, povezane s programsko opremo, predvsem iOS in macOS. Pričakuje se tako prvi pogled na iOS 14, iPadOS 14 in macOS 10.16. Lahko, da na konferenci predstavijo tudi kakšne nove naprave, lani so tam prvič pokazali prenovljen namizni računalnik Mac Pro.