Applov vodja razvoja procesorjev ARM gre nazaj k Intelu

Jeff Wilcox, šef Applovega oddelka Apple Silicon, ki je v zadnjih letih poskrbel za revolucijo na področju procesorjev (oz. sistemov SoC), se po osmih letih vrača spet tja, od koder je prišel – k Intelu, kjer bo vodil oddelek za razvoj sistemov na čipu, SoC.

V času, ko je bil Jeff Wilcox pri Applu, je podjetje razvilo procesorske sisteme M1, M1 Max in M1 Pro, ki bodo ravnokar povsem izpodrinili Intelove procesorje na vseh Applovih osebnih računalnikih. Ti sistemi SoC temeljijo na arhitekturi ARM, prenosniki z njimi pa so se izkazali kot veliko bolj varčni od Intelovih (in AMDjevih) rešitev, zmogljivostno pa jim brez težav parirajo.

Uraden naziv delovnega mesta, ki je Wilcoxa pričakalo pri Intelu, je Intel Fellow, Design Engineering Group CTO, Client SoC Architecture. Ni znano, kako zelo se ga je Apple trudil obdržati (če sploh), ravno tako se še ne ve, kdo ga bo tam nadomestil, oz. kdo bo zasedel delovno mesto Mac System Architecture.

Apple Insider