Applov Vision Pro v Evropi šele konec prihodnjega leta

Apple, ki je že pregovorni mojster marketinga in ustvarjanja pričakovanj, že dolgo ni ustvaril toliko špekulacij kot s predstavitvijo naglavnega kompleta za navidezno resničnost Vision Pro. Kljub ceni 3500 dolarjev se prihodnji kupci sprašujejo, kje, kdaj in kako bodo lahko novo napravo tudi kupili. To se bo zgodilo v začetku prihodnjega leta.

Prodaja pa ne bo samopostrežna, temveč se obeta podoben kot režim kot s prvimi pametnimi urami Apple Watch leta 2015. Najprej bo na voljo le v izbranih Applovih prodajalnah v velikih mestih v ZDA, šele proti koncu leta 2024 pa bo na voljo tudi v Veliki Britaniji in Kanadi, kasneje pa tudi v drugih evropskih državah. Razlog je lokalizacija, ki trenutno poteka za Francijo, Nemčijo, Avstralijo, Kitajsko, Hongkong, Japonsko in Južno Korejo.

Ko se bo prodaja začela, se bo treba naročiti. Apple bo namreč izdelek prilagodil vsakemu uporabniku, da se bo ujemal z njegovo fiziognomijo. Prav tako bo izdelek dobil leče z dioptrijo, če bo to potrebno za uporabnika. Zaloge v prodajalnah bodo zato velike in raznolike.

Leta 2026 lahko pričakujemo drugo generacijo, v vmesnem času pa Apple po neuradnih podatkih pripravlja cenejši model.