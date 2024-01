Applov Vision Pro še ni navdušil

Apple je kar navajen, da so na prvi dan prodaje novosti razgrabljene, a z novim naglavnim kompletom Vision Pro je bilo drugače. Morda zaradi cene, morda zaradi drugih razlogov, a ko so minuli teden začeli pobirati naročila, kljub skromni zalogi ta ni povsod pošla.

Po podatkih analitikov je Apple pripravil 60.000-80.000 enot za prodajo na prvi dan, kar bi tudi ob cenah od 3500 do 3900 dolarjev (odvisno od verzije) moralo poiti. Zakaj se to ni zgodilo, sedaj analitiki in novinarji po celem svetu špekulirajo. Poleg visoke cene je gotovo faktor tudi koncept naprave, saj tudi podobni kompleti za navidezno ali obogateno resničnost med ljudmi niso bili nikoli zares priljubljeni. Apple ima zgodovino močnega marketinga in ustvarjanja trendov – pomislimo samo na pametni telefon iPhone – zato ima vse možnosti, da mu tudi pri Vision Pro v prihodnosti to uspe.

Ena izmed resnih pomanjkljivosti je tudi programska. Za Vision Pro večine aplikacij sploh še ni, zato je uporabna vrednost močno omejena. Ob tem razvijalci aplikacij anonimno poudarjajo, da podjetje za zdaj ne nudi prijaznega okolja zanje, temveč se morajo za razvoj aplikacij za Vision Pro strinjati z goro pravil in omejitev. Aplikacij je zato ta hip še zelo malo.