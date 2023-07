Applov svinčnik na iPadu, ki ima na črno zamenjan zaslon, ne deluje

Apple s serializacijo strojne opreme preprečuje, da bi digitalno pisalo Apple Pencil pravilno delovalo na tablici iPad Pro, ki nima originalnega zaslona ali ima ekran drugega iPada.

V Cupertinu se na vso moč trudijo, da bi preprečili ali vsaj omejili popravila naprav z logotipom ugriznjenega jabolka s strani tretjih oseb. Telefoni iPhone, tablice iPad in računalniki Mac imajo določene dele naprave, kot so baterije ali zasloni, povezane z logično ploščo naprave. Če uporabnik želi na primer zamenjati baterijo na telefonu iPhone, mora uporabiti originalni rezervni del z ustrezno, edinstveno serijsko številko, ki jo je treba sinhronizirati z uporabo Appleove lastniške programske opreme. Postopku pravimo serializacija. Težava slednjega je v tem, da uporabnikom hitro povzroči številne nevšečnosti. Nepooblaščena menjava baterije se na primer ne poveže s programskim indikatorjem, medtem ko digitalni svinčnik riše krive črte.

Uporabniki spletišča Reddit in strokovnjak za popravila na spletni strani iCorrect Ricky Panesar so ugotovili, da digitalno pisalo Apple Pencil odpove poslušnost, če je uporabljenemu iPadu bil zamenjan zaslon na nepooblaščenem servisu. Francoski oddelek za konkurenco, varstvo potrošnikov in preprečevanje goljufij (DGCCRF) preiskuje vprašanje serializacije od decembra 2022. Preiskava sledi pritožbi organizacije za pravice potrošnikov, Halt Planned Obsolescence (HOP), ki trdi, da Apple s serializacijo omejuje popravila in na daljavo zmanjšuje zmogljivost naprav s komponentami tretjih oseb. Serializacija je velik problem za potrošnike, saj Apple s tem ustvarja monopol, ki v prihodnosti pomeni, da bodo morali potrošniki za popravilo svoje naprave obiskati Apple. Razlika v ceni med popravilom pri Applu in tretjimi osebami je lahko precejšnja.